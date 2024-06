Desio, caos in Forza Italia

Che Forza Italia a Desio stia cambiando pelle, è evidente. Lo capiscono tutti tranne gli iscritti. Galeotto fu un comunicato stampa diffuso domenica 2 giugno. Le firme: il coordinatore provinciale azzurro Luca Veggian. E ci sta. Siglato pure da Michele Vitale senza qualifica alcuna. Qualcuno si chiede quale incarico rivesta in Forza Italia l’acchiappapoltrone. Mistero. Considerato a lungo “uomo fedelissimo a Rosario Perri”, ora invece Vitale si accoda alle posizioni di Veggian, grande artefice dell’ingresso del sindaco Simone Gargiulo in Forza Italia. Dimenticavamo. Assente dallo scritto che riportiamo sotto Samuel Costanza, l’unico consigliere di Forza Italia eletto e da sempre nemico giurato del sindaco. “Condanniamo fortemente – si legge nel documento – il tentativo di strumentalizzare la scelta di Gargiulo e gli esprimiamo la nostra solidarietà”. Insomma: posizioni molto lontane a quelle del capogruppo in consiglio comunale, Samuel Costanza. Ne lui ne Paolo Galli, segretario pro tempore degli Azzurri, sapevano nulla. Scrive invece ancora Vitale, in pieno accordo con Veggian: “Siamo convinti che i valori di libertà, democrazia e solidarietà che stanno alla base del nostro partito siano uno degli elementi che hanno convinto Gargiulo a porsi alla guida del centrodestra”. Una domanda: Ma chi comanda in Forza Italia?