Una denuncia in provincia di Monza e Brianza per il caso di una svastica tracciata sul marciapiede in via Foppa, a Milano, vicino allo studio del regista del documentario sulla senatrice a vita Liliana Segre. Grazie alle indagini sulle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno denunciato un artigiano egiziano di 45 anni, residente in Brianza e con attività a Milano, per minaccia aggravata dalle finalità di odio razziale in merito.

Denuncia in Brianza per la svastica davanti a studio del regista del documentario su Segre, indagini dei carabinieri

Vicino allo studio di Ruggero Gabbai, ex consigliere comunale del Pd e autore del documentario ‘Liliana’, avrebbe disegnato con vernice rossa una svastica e una stella di David. Le indagini avrebbero permesso di attribuirgli anche altri episodi, a Milano nel quartiere ebraico e a Cologno Monzese vicino agli studi Mediaset.

L’uomo sarebbe simpatizzante della causa palestinese, ma non legato a gruppi o centri della protesta più estrema.