Dagli scontrini alla multa: a Macherio gli “007” dei sacchi rifiuti

Controlli mirati sulla corretta esposizione dei rifiuti: numerose le sanzioni elevate nel Comune di Macherio. Il sindaco Franco Redaelli interviene sul rispetto delle regole. Nei giorni scorsi la polizia locale ha effettuato dei controlli mirati sulla corretta esposizione dei rifiuti, visionando all’interno dei sacchi gli scontrini e risalendo così agli autori dell’abbandono dei sacchi.

Macherio: multe per la non corretta esposizione dei rifiuti

“È fondamentale che ognuno di noi contribuisca al mantenimento di un ambiente pulito e ordinato, rispettando le regole relative alla raccolta differenziata e all’esposizione dei rifiuti- dichiara il sindaco di Macherio– purtroppo sono state riscontrate numerose violazioni per le quali sono state applicate delle sanzioni. Il nostro obiettivo non è quello di punire, ma anche di sensibilizzare e motivare tutti a collaborare per il benessere collettivo. Chiediamo quindi a tutti di rispettare scrupolosamente le disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti, per garantire una città più bella, più vivibile e più rispettosa dell’ambiente. Solo così possiamo evitare che comportamenti incivili compromettano la qualità della vita di tutti noi”.

L’educazione civica è un valore che deve unire la comunità e il sindaco garantisce che il Comune continuerà a fare la propria parte per la pulizia del territorio “che è una risorsa comune che va tutelata con il massimo impegno di tutti”.