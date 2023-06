Cup ospedale San Gerardo: cambio di sistema, disagi dall’8 giugno al 12

Lavori di potenziamento in corso al Centro unico di prenotazione della fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza per poter rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei cittadini. Il nuovo sistema informatico, dice l’ospedale, sarà in funzione da lunedì 12 giugno e per consentire le attività di migrazione dei dati dal vecchio al nuovo software e da questo ai sistemi e alle piattaforme di prenotazione regionali in collaborazione con Aria spa, nei prossimi giorni potrebbero esserci dei disagi per l’utenza.

Cup ospedale San Gerardo: che cosa succede

Infatti, dalle 14 di giovedì 8 giugno fino alle 7.30 di lunedì 12 giugno tutti i canali di prenotazione collegati al software (sportelli Cup, Ccr, farmacie, PrenotaSalute) e di pagamento (sportelli Cup, PagoPa, casse automatiche) non saranno accessibili. La fondazione Irccs si scusa in anticipo e assicura il massimo sforzo per rendere minime le ricadute del processo sui cittadini. In ogni caso, tutte le prestazioni sanitarie già prenotate per i giorni di giovedì 8 e di venerdì 9 giugno saranno regolarmente effettuate. Il pagamento dei ticket dei cittadini non esenti e dell’attività libero professionale, dovrà essere effettuato possibilmente entro le 14 di giovedì 8 giugno.

Cup San Gerardo: gli altri servizi

Il Cup Laboratorio sarà regolarmente attivo mantenendo gli orari dalle 7 alle 9.30, così come la stampa dei referti attraverso le casse automatiche in palazzina accoglienza. L’ufficio ricoveri non subirà variazioni, mantenendo l’apertura dalle 7 alle 16. Saranno, invece, sospese dalle 14 dell’8 giugno fino al 23 giugno attività di prenotazione per l’Irccs San Gerardo dei Tintori ai Cup dell’ospedale vecchio di via Solferino a Monza, di Brugherio, di Lissone e di Macherio.