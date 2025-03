Crozza, von der Leyen e i missili elettrici di Monza

I missili italiani? Se partono da Monza altro che Mosca, nel caso. Al massimo Milano, Sesto San Giovanni, perché sono elettrici. L’ironia è quella di Maurizio Crozza, che nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sul canale Nove e in streaming su Discovery+, ha portato in scena la di Ursula Von der Leyen, la politica tedesca che dal 2019 è presidente della Commissione europea, riconfermata nel mese di luglio del 2024. Negli ultimi giorni ha promosso un piano di difesa europeo. Ma l’Europa fa i conti con il piano di transizione ecologica che prevede anche il passaggio all’elettrico per i mezzi di trasporto. E da qui la satira di Crozza nella trasmissione di venerdì.

“Care italiane, cari italiani, voglio rendervi partecipi di una notizia stupenda” ha esordito Crozza-von der Leyen: “L’Europa spenderà 800 miliardi di euro per armarsi di cannoni, carri armati, razzi, droni, aerei veloci, caccia bombardieri, però sarà tutto elettrico” ha detto in onda sul Nove. “I missili balistici intercontinentali avranno autonomia di 7mila chilometri, ma se vanno a 80 chilometri all’ora. Se vanno alla velocità di quelli russi o americani, che vanno a mach 20, sono 24mila chilometri orari. Se i nostri vanno a 24mila chilometri orari, hanno un’autonomia di 800 metri. Quindi se lancio un razzo da Monza e dico rado al suolo Mosca, arrivo a Milano. A Sesto San Giovanni… e si ferma lì. Andranno, i nostri missili, come in tangenziale. Però sarà tutto elettrico”.

Crozza, von der Leyen, i missili di Monza e la non atomica

E ha proseguito poi Crozza: “Poi la bomba elettrica, non atomica, con il filo che si attacca per ricaricarla: avrà la precedenza sulla Twingo perché non ci sono tante coloninne in Italia: stiamo pensando di fare la bomba ibrida che non paga l’area C a Mosca. Ho mandato una lettera per chiedere di usare la shuko perché Polonia e Francia usano” una presa elettrica diverse, “se l’Europa vuole essere unita deve iniziare dall’unità delle spine per la corrente elettrica”. Detto questo, è l’appello di Crozza-von der Leyen, “non ammalatevi, perché se dobbiamo mettere 800 miliardi nelle armi da qualche parte dobbiamo tagliare, i primi a zompare sono gli ospedali”.

“Armiamoci e spariamoci come se non ci fosse un domani” conclude la presidente parodiata da Crozza, ma le pistole che usa sono elettriche e non funzionano. Colpa, soprattutto, delle prese elettriche differenti.