Covid: ancora quattordici ricoverati all’ospedale San Gerardo di Monza, in 116 al pronto soccorso

È stabile la situazione dei ricoverati per Covid all’Irccs San Gerardo di Monza. Sono 14 i ricoverati di cui nessuno in terapia intensiva, 1 in subintensiva pneumologica, 7 in malattie infettive e 6 nelle aree “grigie” dei reparti. Si tratta dei pazienti ricoverati per altre patologie, ma positivi al tampone all’ingresso per i quali si prevede un percorso separato e aree dedicate. La situazione è ormai stabile da oltre un mese, segno che stiamo lasciando questa lunga quinta ondata dell’epidemia.

Covid, questa settimana nessun decesso al San Gerardo

Al Pronto soccorso nell’ultima settimana si sono rivolti in 1939 di cui 116 per sintomi Covid, ma solo 4 hanno avuto necessità di un ricovero, pari ad un quarto del numero di ricoveri registrati nel periodo di Natale. Altro dato positivo della settimana è quello relativo alle vittime del virus: questa settimana non si è registrato nessun decesso al San Gerardo.

Covid: prosegue la campagna vaccinale

Continua anche la campagna vaccinale : negli ultimi sette giorni ci sono state 60 somministrazioni di vaccini tutti anti-covid, nessun anti-influenzale. Gli ultimi dati lombardi sulla pandemia, diffusi ormai una sola volta a settimana ci dicono che nella giornata del 2 marzo i nuovi positivo sono stati 64 a Monza e Brianza che resta la seconda provincia dopo Milano (203) per numero di contagi. Seguono Brescia 62, Bergamo 39, Varese 38. I ricoverati in terapia intensiva in Lombardia sono 8, mentre sono 174 negli altri reparti.