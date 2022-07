Covid-19, i dati di venerdì 29 luglio: 17,3% di positivi, a Monza e Brianza 531 nuovi casi

Sono poco meno di 40mila, 39.578 per l’esattezza, i tamponi effettuati in Regione. Nel bollettino, 6847 nuovi casi di positività al Covid-19 e un incremento di 3 unità, per un totale di 52 posti letto occupati, nelle terapie intensive. Scendono di 26 invece i ricoverati non in terapia intensiva, al momento conteggiati in 1503 persone. Mentre i decessi contano 46 nuovi casi, per un totale che è salito a 41509 morti. I dati di venerdì 29 luglio parlano di 531 nuovi casi in Provincia di Monza e Brianza, di 1850 a Milano (685 solo in Milano città). La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è del 17,3%, con un totale di 6847 nuovi positivi.