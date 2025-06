Concorezzo: fuga di gas in zona cimitero, chiuso tratto della provinciale verso Milano

Traffico interrotto martedì mattina sulla Sp 3 a Concorezzo in direzione Malcantone, all’altezza del cimitero, a causa di una dispersione di gas metano che ha reso necessario l’intervento urgente dei tecnici Italgas. L’area è stata messa in sicurezza, l’intervento è previsto per tutta la giornata.

Concorezzo: fuga di gas in zona cimitero, modifiche alla viabilità sulla Sp3

È quindi chiuso il tratto di strada provinciale da Vimercate verso Milano dalla rotatoria di via Dante/via Manzoni/Sp2, fino alla rotatoria successiva in direzione Milano (SP Milano-Imbersago/rotatoria via Milano).