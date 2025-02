Cocaina, tirapugni, mazza e pistola: arresto a Meda per un 36enne

Sette grammi addosso, oltre 2 chili a casa: venerdì 31 gennaio i Carabinieri della Stazione di Meda hanno arrestato un 36enne, di nazionalità albanese, regolare sul territorio nazionale, residente a Cesano Maderno, in flagranza, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di una arma comune da sparo senza segni di identificazione. L’uomo è stato pizzicato in via Indipendenza durante un controllo stradale.

Alla vista dei militari si è subito mostrato nervoso e la pattuglia, insospettita, l’ha sottoposto ad accertamenti trovandolo in possesso di un involucro di cellophane con circa 7 grammi di cocaina. Nel vano portaoggetti dell’auto è stato trovato un tirapugni, una mazza da baseball e altri 2 grammi di “coca” nel bagagliaio.

Arresto a Meda: a casa a Cesano ha oltre due chili di cocaina e una pistola

Una perquisizione domiciliare ha consentito inoltre ai carabinieri di trovare, in un armadio, tre buste di plastica con 2 chili e 300 grammi di cocaina, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento. In una cassettiera è stata trovata una pistola calibro 7,65 senza matricola e marca o altro segno di identificazione, pronta all’uso, con caricatore contenente 7 proiettili e una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso.

L’uomo è stato quindi arrestato e associato alla casa circondariale di Monza.