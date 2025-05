Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 29 maggio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 29 maggio 2025: la prima pagina

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 29 maggio 2025: la prima pagina

In apertura l’ondata di indignazione che ad oggi conta 10mila firme. Dalla Brianza, ma anche dal resto d’Italia. La nomina di Filippo Ferri a nuovo questore di Monza ha generato un’inevitabile coda di proteste. Il motivo? La condanna di Ferri per i fatti avvenuti nel 2001 al G8 di Genova.

E poi: il sostegno delle associazioni industriali all’appello per la metropolitana, la Provincia prosciugata del 70 per cento dal governo nei fondi per le manutenzioni stradali delle Provinciali, il “galateo” degli street tutor per evitare la movida.