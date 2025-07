Cosa c’è sul Cittadino di giovedì 17 luglio 2025. Nelle edicole di Monza e del circondario e in edizione digitale (clicca qui).

Che cosa c’è sul Cittadino in edicola giovedì 17 luglio 2025: le notizie

C’è il caso scoppiato in consiglio comunale in apertura del giornale in edicola: un insulto rivolto dalla presidente dell’aula (Bertola) a una consigliera (Sassoli) sentito da chi seguiva la seduta in streaming. Tutti i commenti, delle interessate e della politica monzese.

In primo piano l’altro caso degli ultimi giorni, che ha avuto come teatro il duomo in occasione di un funerale in cui sono stati esposte bandiere neofasciste e eseguiti saluti romani. Ne parla anche l’arciprete.

E poi il fenomeno degli abbandoni di animali: è estate, ma i casi ormai non riguardano più solo la stagione delle vacanze. E non riguardano solo i cani. In edicola la campagna di Enpa e quali animali vengono recuperati sia in via San Damiano sia alla Collina dei Conigli che nel giro di poco si è trovata con 300 ospiti in più.

Un salto nella storia per ricordare l’anniversario del Regicidio, il 29 luglio 1900, e gli appuntamenti in programma. Ma anche il “come eravamo”: con le notizie del Cittadino nel 1975, ma anche con un focus sulle feste di partito nel corso degli anni.

In sport il nuovo corso biancorosso: la presentazione di mister Paolo Bianco, l’addio di Vincenzo Iacopino e le amichevoli dei Monza. E poi la nuova casa per l’hockey con l’indisponibilità prevista del campo di Biassono.