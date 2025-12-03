Cesano, riverso per strada in ipotermia: salvato dagli agenti della Polizia locale

Ha rischiato serie conseguenze a causa dell’ipotermia una persona soccorsa dagli agenti della Polizia Locale di Cesano Maderno qualche notte fa, quando la temperatura era scesa sottozero. Di 27 anni e senza dimora è stata trovata attorno all’una di notte riversa su un marciapiede di via Volta da due agenti di ritorno dal servizio svolto in Consiglio Comunale. Nonostante i primi tentativi di soccorso da parte dei vigili la persona non ha risposto a stimoli vocali e fisici, tanto da fare temere per la sua sopravvivenza. Solo dopo alcuni ulteriori tentativi ha dato segni di reazione con movimenti minimi, ma non è riuscito a parlare a causa del profondo torpore dovuto all’ ipotermia.

Cesano, persona senza fissa dimora tratta in salvo in via Volta

Gli agenti guidati dal Comandante Gabriele Caimi hanno attivato i soccorsi sanitari e intanto hanno provveduto a coprire e proteggere la persona con una coperta isotermica d’emergenza in dotazione alle pattuglie ed è stata successivamente soccorsa sul posto dalla Croce Bianca di Seveso e trasportata al pronto soccorso di Desio in codice verde. Alle fasi di assistenza e soccorso ha collaborato anche il segretario comunale Giampaolo Zarcone, anche lui di ritorno dal Consiglio Comunale.