In merito alle recenti segnalazioni e preoccupazioni espresse sui social riguardo al ponte di via Manzoni a Cesano Maderno, la provincia di Monza e della Brianza ha fornito chiarimenti sull’attività di gestione e monitoraggio dell’infrastruttura. Il ponte, che scavalca la superstrada Milano-Meda, sin dalla presa in consegna da Città Metropolitana di Milano è stato oggetto di un attento monitoraggio strumentale continuo, con report tecnici semestrali che ne attestano l’idoneità statica e la sicurezza per la viabilità.

Provincia: positivi i risultati dei test effettuati

L’ultimo report ha confermato condizioni strutturali stabili e la struttura è regolarmente sottoposta a prove di carico annuali. Le prove di carico e il monitoraggio strumentale sono stati condotti in sinergia con il comune di Cesano Maderno, al fine di assicurare la costante fruibilità della struttura per l’utenza stradale. A seguito di un accordo di collaborazione, nel corso del tempo queste prove sono state eseguite a carico della provincia di Monza e della Brianza, mentre il monitoraggio strumentale è stato portato avanti dal comune di Cesano Maderno.

Provincia: prevista a breve una riasfaltatura

Nel 2017 è stato effettuato un intervento di risanamento corticale superficiale (con un investimento di circa 80mila euro), che ha riguardato la superficie del calcestruzzo, senza coinvolgere la struttura portante, che comunque viene costantemente monitorata. È prevista inoltre per il prossimo autunno la riasfaltatura del manto stradale, a ulteriore tutela della fruibilità e della sicurezza del tratto.

Provincia: il parere del presidente Santambrogio

In attesa della cessione definitiva della gestione del manufatto ad Autostrada Pedemontana Lombarda, che ne ha previsto la demolizione nell’ambito degli sviluppi infrastrutturali sovracomunali, la Provincia conferma quindi la piena operatività e sicurezza della struttura. «Il ponte è costantemente monitorato e sicuro per la circolazione: la Provincia opera con responsabilità e trasparenza, in collaborazione con il comune di Cesano Maderno e in attesa del passaggio di competenza ad Apl -ormai prossimo- e della demolizione programmata. Ricordo che la provincia di Monza e della Brianza è sempre a disposizione di tutti i cittadini per fornire chiarimenti, raccogliere segnalazioni e rispondere a ogni dubbio» ha dichiarato il presidente della Provincia, Luca Santambrogio.

Provincia: le indicazioni per eventuali comunicazioni

Per ulteriori informazioni, richieste o segnalazioni, i cittadini possono contattare la provincia di Monza e della Brianza attraverso i diversi canali di comunicazione: URP Online, Pec: provincia-mb@pec.provincia.mb.it, telefono: 039/ 975 2304/2305.