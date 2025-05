Un cedimento stradale in viale Fulvio Testi, dopo l’incrocio con via Clerici e il parco Nord, nella mattina di mercoledì 21 maggio ha causato traffico intenso e code fin dalla Brianza in direzione Milano.

Rallentamenti e attese per gli automobilisti sulla Statale 36, percorsi bloccati in uscita da Cinisello Balsamo e disagi a cascata anche per il trasporto pubblico con accumulo di ritardi anche per i mezzi della metrotranvia fermi sulle rotaie.

Cedimento stradale in viale Fulvio Testi: deviazione a Bresso, rallentamenti a San Fruttuoso

In un aggiornamento delle 10.45 il Comune di Monza ha confermato la viabilità ancora congestionata sulla Valassina in entrata a Milano (regolare invece in uscita da Milano e in direzione Lecco) e la deviazione a Bresso per i veicoli diretti in direzione Sud.

Pesanti rallentamenti a Monza, nel quartiere San Fruttuoso all’imbocco del tunnel.