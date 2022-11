Carnate: un ragazzo trovato morto in casa

Tragedia a Carnate dove martedì pomeriggio 15 novembre, un ragazzo, giovanissimo, è stato trovato privo di vita nell’appartamento dove viveva con la famiglia, in viale Brianza.

Carnate: un ragazzo morto e i soccorsi vani

Sono stati alcuni parenti a fare la tragica scoperta. Lanciato l’allarme al 112, poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Subito dopo sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Vimercate e il Nucleo Rilievi del comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza che hanno iniziato un dettagliato sopralluogo per tentare di capire cosa fosse accaduto. La squadra scientifica dell’Arma si è intrattenuta per diverse ore all’interno dell’abitazione dove ha effettuato tutti i rilievi del caso.

Carnate: un ragazzo morto e le indagini in corso

Gli investigatori prima di avanzare qualsiasi ipotesi restano in attesa delle prime analisi fatte sia dai colleghi del Nucleo Rilievi che dai sanitari. Anche se nessuna pista è esclusa: un tragico e letale malore o ad un improvviso malessere dovuto a cause naturali. Sembra sia esclusa comunque l’ipotesi di omicidio.