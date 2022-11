Carnate: rubati 30 pc nelle scuole in pochi giorni

Doppio furto alle scuole di Carnate. Alla scuola secondaria, la settimana scorsa, nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 e poi nel fine settimana del 18 e 19 novembre alla primaria. In quest’ultima hanno sottratto cinque notebook, invece nella secondaria hanno portato via 25 pc. Il valore totale è di circa ottomila euro.

Carnate: rubati 30 pc e la tristezza della preside

Gabriella Fumagalli, dirigente del Comprensorio scolastico di Carnate, più che la rabbia non nasconde la sua tristezza. I ladri hanno visitato il suo istituto due volte nel giro di pochi giorni.“Purtroppo abbiamo un sistema di sicurezza piuttosto fragile. Noi facciamo il possibile, ma non avendo dei locali adatti a custodire i nostri device di fronte a queste scorribande rimaniamo impotenti”. Intanto dopo questi furti un’azienda di Vimercate, la “Akamai” specializzata in serramentistica e sistemi di sicurezza, ha già preso contatto con la dirigente scolastica offrendo il proprio contributo rendendo un locale dell’istituto assolutamente inaccessibile.