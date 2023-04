Carate Brianza: si ribalta con l’auto sulla Valassina il giorno di Pasqua

Tanta paura ma, ai primi accertamenti, poche conseguenze per la ragazza che il giorno di Pasqua si è ribaltata sulla Valassina. L’incidente si è verificato all’altezza dell’uscita di Carate Brianza, in direzione nord: poco prima delle 18 la 22enne ha perso il controllo della sua auto e si è rovesciata sulla strada senza coinvolgere altri veicoli.

Incidente di Carate: sul posto polizia stradale e Croce bianca

L’incidente di Pasqua in Valassina

Sul posto due pattuglie della polizia stradale di Monza così come la Croce bianca di Besana Brianza, allertata in codice rosso: la guidatrice non ha mai perso coscienza ed è anche riuscita a uscire dall’auto in modo autonomo. Valutata sul posto, è stata poi accompagnata all’ospedale per accertamenti, in codice giallo. Le operazioni per liberare la strada e tornare alla circolazione regolare sono durate un’ora.