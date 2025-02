Mc Donald’s, un centro florovivaistico e un complesso di villette: l’amministrazione comunale ha accertato il versamento degli importi relativi al collaudo delle opere, dovuti dalle società che realizzeranno i tre interventi come previsto dalle rispettive convenzioni, in base alle quali, appunto, i privati devono provvedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione e dei correlati oneri di collaudo quali il professionista incaricato dal Comune e i costi di esecuzione di eventuali verifiche che si rendessero necessarie durante i test di controllo. Si tratta di 11.685,09 euro per il Pac 5 (area ex Nove Piani), 1.365,34 euro per il Pac 2, versati dalla società che costruirà il fast food e 9.279,90 euro (At6) per l’undicesimo garden center a marchio Viridea. Con l’approvazione, quindi, dei progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione previste potranno essere avviati i cantieri dei tre piani attuativi.

Cantieri: un nuovo Garden Center tra i progetti previsti

In realtà, verso i primi di dicembre sono partiti i lavori di demolizione dei fabbricati esistenti sull’area dove sorgerà il centro di Viridea, mentre a partire dall’inizio del 2025 si entra nel vivo del progetto con l’avvio della fase di costruzione della nuova struttura del Garden Center, la cui inaugurazione è prevista per la primavera dell’anno prossimo come si può leggere sul sito della società stessa. Accanto all’area di vendita, che include anche 2mila e 600 metri quadrati di superficie scoperta destinata al vivaio, il nuovo Garden Center disporrà di un’area esterna di 16mila metri quadrati destinati all’accoglienza e allo svago dei clienti. In questo spazio, liberamente fruibile dalle famiglie, saranno presenti un parco completo di laghetto e un’area giochi per bambini. L’accoglienza sarà arricchita dalla presenza di Erba Matta, il ristorante e caffetteria firmato Viridea già presente nei punti vendita di Cusago e Rho che occuperà una superficie di 900 metri quadrati. Quindi l’area parcheggio con più di 300 posti auto. Nel 2023 i Garden Center ad insegna Viridea hanno accolto complessivamente oltre 7 milioni di visitatori registrando un fatturato pari a 87.4 milioni di euro, in crescita del 4.6 per cento rispetto all’anno precedente, dati resi noti dalla società.

Cantieri: in arrivo un fast food ed edifici residenziali

Con riferimento ai tre nuovi insediamenti, la minoranza consiliare, accanto ad altre osservazioni, aveva chiesto chiarimenti circa gli studi del traffico e sul possibile impatto che le nuove costruzioni, residenziali o commerciali, potrebbero avere sulla viabilità interna, osservazioni, tuttavia, che, sulla base delle valutazioni effettuare da tecnici, l’amministrazione comunale aveva rispedito al mittente. Non molto lontano dal cento florovivaistico, entrando in città, lungo via Milano, partirà il cantiere per la realizzazione di sei edifici plurifamiliari, disposti su tre piani, e sette villette singole che prenderanno il posto dell’ex palazzone noto come Nove Piani, abbattuto nel 2022. Due i comparti interessati dal piano attuativo di tipo residenziale (Pac5): il più consistente (il sub A) tra via Aspromonte e via Milano e un secondo comparto (il sub B), ubicato invece in via Andrea Doria, sul terreno di proprietà comunale di poco più di 7mila metri quadrati in corrispondenza della rotatoria di viale Brianza, di fronte allo show room di arredamenti di Casatech. Qui sono previsti due edifici plurifamiliari di tre piani all’incrocio tra viale Brianza e via Colombo e due villette singole, che saranno costruite nel lotto con accesso dall’area di parcheggio a uso pubblico che dovrà essere realizzata dal privato e che sarà raggiungibile in futuro da viale Brianza. Qualche centinaio di metri più in là, sorgerà, invece, il Mc Donald’s sull’area di proprietà privata in corrispondenza della rotatoria tra via San Michele al Carso e viale Brianza (Pac2). Anche in questo caso a preoccupare l’opposizione e alcuni residenti soprattutto le ricadute in termini di traffico che potrebbero verificarsi con l’arrivo di una media struttura di vendita.