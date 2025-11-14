Carate, all’alt dei carabinieri fuggono sulla Statale 36 e si ribaltano: in macchina un etto e mezzo di droga

All’alt dei carabinieri di Seregno, a Carate Brianza, ha schiacciato sull’acceleratore imboccando la Statale 36. Ne è nato un inseguimento che è terminato contro un lampione, all’altezza di Briosco, con l’auto dei fuggitivi, un uomo alla guida e una donna sul sedile del passeggero, ribaltata. Nonostante la botta il conducente ha tentato comunque la fuga a piedi ma è stato subito bloccato. Insieme alla passeggera è stato quindi portato al Pronto soccorso di Carate Brianza.

Carate, fuggono al posto di blocco e si schiantano a Briosco: due 28enne arrestati

I militari del Radiomobile hanno presto scoperto il motivo della rocambolesca e pericolosa fuga: attraverso una perquisizione personale e del veicolo hanno infatti rinvenuto e sequestrato 37 grammi di cocaina suddivisi in dosi, un panetto di 114 grammi di hashish, quattro telefoni cellulari e 745 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I due feriti, entrambi 28enni, di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’uomo è stato inoltre segnalato alla Prefettura per guida senza patente. Sottoposti a giudizio direttissimo, l’arresto per entrambi è stato convalidato.