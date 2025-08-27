Carabinieri: Santovito nuovo comandante provinciale a Milano, aveva guidato anche il Gruppo di Monza

Il generale Rodolfo Santovito è il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri di Milano. Originario di Pompei, 55 anni, è stato al comando del Gruppo carabinieri di Monza dal 2015 al 2017, poi il trasferimento all’Ufficio legislazione del Comando generale dell’Arma a Roma.

Allievo della scuola militare Nunziatella di Napoli e dell’Accademia Militare di Modena prima di approdare nell’Arma, in carriera ha già ricoperto numerosi incarichi in Italia e all’estero.

Prende il testimone dal generale Pierluigi Sollazzo: “Le questioni sono articolate ma ci sono tutte le premesse per offrire ai cittadini un servizio utile, collaborando con enti e istituzioni presenti sul territorio – ha detto il generale Santovito – L’azione sarà in continuità con chi mi ha preceduto, naturalmente focalizzando l’attenzione su alcuni temi che costituiscono il ‘core business’ della nostra istituzione sul territorio: presenza costante, disponibilità incondizionata, ascolto sensibile e attento e soprattutto una convinta collaborazione indispensabile per fornire una risposta efficace e moderna sui temi della sicurezza“.

L’Arma della Città metropolitana di Milano conta 73 stazioni, 7 tenenze e 10 compagnie.