Cane morde operatrice Gelsia: paura al Parco di Desio

Momenti di apprensione al parco Tittoni di Desio. E’ accaduto nel pomeriggio di martedì 18 agosto. Colpa del cane di uno dei tanti desiani che in questo periodo affollano il grande polmone naturale – il più grande della città – in cerca di un momento di svago e di refrigerio per sé e la propria famiglia. L’animale, privo di museruola e di guinzaglio, è sfuggito al suo padrone e ha morso un’operatrice di Gelsia che stava pulendo lo spazio verde da cartacce e rifiuti. Un momento di preoccupazione, durato poco: le ferite sono state tutto sommato lievi. E’ stata ricoverata pronto soccorso dell’ospedale di Desio, sia per medicarla, sia per effettuare le necessarie verifiche e la profilassi igienica. Sul posto aono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno assicurato la sicurezza. Sul posto anche l’auto medica del 118 di Monza che ha assistito la donna ferita. Attenta la presenza della vicesindaca, Jennifer Moro, e dell’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Arosio, presenti in città anche in questi giorni.

Cane morde operatrice Gelsia: cliente ferito da zuffa tra cani in una birreria

Un altro episodio è accaduto, sempre martedì, nei locali di una nota birreria, in via Forlanini. Due cani si sono azzuffati. Uno dei proprietari è intervenuto per dividerli e ha riportato un lieve graffio. In questo caso non è stato necessario il ricovero al pronto soccorso. Solo pochi giorni fa una bambina di 5 anni, di Vimercate, è stata morsa da un pitbull. Le sue condizioni restano gravi.