Camparada: ladri maldestri tentano un colpo in una casa completamente vuota

Ladri maldestri o sfortunati quelli che l’altra sera hanno preso di mira un appartamento in via Pusiano a Camparada? Probabilmente solo sfortunati ma anche improvvisati. Secondo le prime informazioni raccolte, alcuni malviventi avrebbero tentato il colpo, e chissà quale colpo si aspettavano, in un’abitazione, ma una volta arrivati dentro devono essere rimasti “disorientati”. Infatti la casa si è presentata ai furfanti completamente vuota.

Camparada: ladri maldestri se ne vanno a mani vuote

Hanno prima forzato la porta, poi con la performance propria dei ladri d’appartamento una volta entrati devono subito aver percepito che c’era qualcosa che non andava. E infatti, sempre probabilmente, fatta un po’ di luce si sono resi conto di aver lavorato con la delicatezza dei ladri professionisti… per nulla. A quel punto, preso atto che la “giornata era andata a vuoto” ai topi d’appartamento non è rimasto che andare via a mani vuote. Il proprietario della casa, che ha evitato di dover fare il bilancio della refurtiva, una volta scoperto quanto accaduto ha provveduto a riparare i danni dello scasso.