Camion ribaltato sulla Statale 36 a Desio: il conducente soccorso in codice giallo

Intervento dei vigili del fuoco lungo la Statale 36 Valassina, in direzione nord, nel tratto Desio Nord-Cascina Aliprandi, martedì 24 giugno attorno alle 14.30, per il ribaltamento di un mezzo pesante sulla carreggiata. Sul posto, per le operazioni di soccorso, anche con una autogru per la rimozione del mezzo ribaltato, si è portato personale da tre comandi provinciali, di Monza e Brianza, Lecco e Como. Il ribaltamento ha causato la fuoriuscita di materiale (il mezzo trasportava bobine di carta) che si è in parte disperso sulla sede stradale.

Ribaltamento di un camion sulla Statale 36: vigili del fuoco presenti con una autogrù

Oltre alla autogrù dei Comandi di Lecco e Como, impiegati un’autopompa del Comando di Monza e un carro fiamma del Distaccamento di Lissone. Secondo quanto riferito dal Comando di via Cavallotti una persona (secondo l’Agenzia emergenza urgenza si tratta di un 41enne, portato al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza) è rimasta coinvolta nell’incidente ed è stata trasportata in codice giallo dal personale AREU. Presenti anche le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e accertamenti sull’accaduto.