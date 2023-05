Calcio: allenatore di Sovico squalificato fino al 2028, i genitori si scusano ma lo difendono

Squalifica fino al 23 aprile 2028 e proposta di radiazione dai ruoli federali per il mister della formazione U14 dell’Accademia Sovico. Pugno duro del giudice sportivo per quanto accaduto domenica 23 aprile sul campo di calcio all’oratorio Don Bosco di Cassano d’Adda durante la partita del campionato giovanissimi che ha opposto Pierino Ghezzi B e Accademia Sovico Calcio. L’allenatore della società sovicese è stato protagonista di un brutto episodio.

Allenatore di Sovico squalificato fino al 2028, le motivazioni del giudice sportivo

Nel comunicato del comitato di Monza il giudice sportivo riassume così i fatti: “Espulso al 30esimo del secondo tempo per doppia ammonizione, rientrava poi nuovamente nei pressi dell’area tecnica davanti alla panchina della società Pierino Ghezzi colpendo ripetutamente con calci e pugni il calciatore della medesima società“.

Un comportamento punito con la maxi squalifica di 5 anni con proposta di radiazione dai ruoli federali, e con strascichi legali perché la madre del ragazzo ha sporto denuncia ai carabinieri.

Allenatore di Sovico squalificato fino al 2028, la lettera dei genitori dell’Accademia Sovico

Ora, i genitori dei ragazzi dell’Accademia Sovico raccontano la loro versione dei fatti.

“Noi genitori ci scusiamo per il triste e sgradevole evento accaduto, prendendo le dovute distanze e condannando in toto tutto ciò che ci ha visto testimoni di una vicenda nella quale si è distinto in negativo il mister dell’Accademia Sovico Calcio– scrivono in una lettera – purtroppo, a pochi minuti dalla fine della partita, l’allenatore è stato espulso in seguito alle offese e provocazioni da parte del portiere della squadra avversaria; lo stesso ha avuto un momento di poca lucidità entrando in campo e dirigendosi verso colui che aveva mosso pesanti insulti nei suoi confronti. Purtroppo, proprio in quel frangente dalle offese si è subito passati all’aggressione fisica, il mister una volta giunto dinanzi la panchina avversaria ha cercato di sferrare un pugno, ma è stato bloccato e scaraventato a terra, colpito ripetutamente con calci e pugni, a tale azione punitiva si è aggiunto anche lo staff della società avversaria, mettendo in pratica una vera e propria mattanza. Il referto ospedaliero riporta una diagnosi per trauma cranico e diffuse contusioni, il tutto è dimostrabile”.

Allenatore di Sovico squalificato fino al 2028, la condanna dei genitori per l’atteggiamento ma anche la difesa per il contesto

I genitori condannano “l’atteggiamento aggressivo e poco educativo da parte del mister della nostra società”, ma allo stesso tempo “contestano respingono le accuse rivolte ad una persona che è stata bersagliata con offese di tutti i tipi dal portiere che si era accomodato in panchina dopo essere stato sostituito”.

E aggiungono: “Subito dopo questo episodio il mister ha chiesto scusa a tutti i presenti. Tutti noi non possiamo però non riportare le testuali parole dell’arbitro, non presenti nel suo referto: ‘Se l’episodio fosse accaduto ad inizio del secondo tempo, la sospensione della partita sarebbe stata inevitabile perché avrei dovuto espellere una decina di persone tra giocatori, allenatori e dirigenti della Pierino Ghezzi!’. Come mai – concludono i genitori – non vi è menzionata tale frase e il perché di tanto accanimento nei confronti solo del nostro mister? La giustizia, come anche quella sportiva, deve essere uguale per tutti”.