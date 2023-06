Cade dalla Vespa sulla SS35 e finisce in ospedale in codice giallo

Cade dalla moto sulla Milano-Meda e finisce in ospedale in codice giallo. Venerdì pomeriggio 2 giugno verso le 18.30, un uomo di 59 anni alla guida della sua vespa ha perso il controllo e ha sbattuto contro il guard -rail che separa la carreggiata dalla zona boschiva a margine in prossimità dell’uscita Meda-Barlassina.

Cade dalla Vespa sulla SS35 e l’arrivo dei soccorsi

Immediata la chiamata al 112 che ha inviato l’ambulanza di Croce Bianca Seveso insieme all’ automedica di Desio. Dalle prime chiamate sembrava che il motociclista fosse stato sbalzato dall’urto nel fosso, inviati quindi i vigili del fuoco di Seregno con autopompa mentre da Monza veniva fatta partire la squadra SAF di recente introdotta nel dispositivo di soccorso dei pompieri. All’arrivo dei soccorsi il paziente sempre rimasto cosciente non era stato sbalzato, comunque i vigili del fuoco di Seregno hanno supportato i soccorritori del 118 nel recupero.

Cade dalla Vespa sulla SS35 portato al pronto soccorso di Desio

Strada chiusa e rilievi della Polstrada presente con 2 pattuglie. Il ferito è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Desio con traumi da approfondire.