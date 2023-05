Caccia al rapinatore nelle strade di Monza dopo il colpo in gastronomia: arrestato

Caccia al rapinatore intorno a via Borsa a Monza. È successo nel pomeriggio di giovedì, 4 maggio, quando un uomo – poi risultato un 34enne cittadino del Marocco, irregolare in Italia – è entrato in una gastronomia a conduzione familiare per rubare l’incasso della mattinata.

Monza: il colpo e l’inseguimento a piedi

Ci stava riuscendo, in realtà, ma i tre fratelli proprietari del negozio (di età fra i 21 e i 25) hanno notato che l’uomo che poco prima era entrato mentre loro stavano sistemando la merce, era uscito in fretta nascondendo qualcosa sotto la giacca. Una chiamata alla centrale operativa e intanto uno dei fratelli si è lanciato all’inseguimento dell’uomo. Il negoziante ha raggiunto il fuggitivo rimediando un colpo (il che trasforma il furto in rapina impropria), il 34enne è riuscito a riprendere la corsa nelle vie del quartiere, liberandosi di quella che poi si è rivelato il cassetto del registratore di cassa e perdendo delle banconote, ma intanto sul posto sono arrivate anche due pattuglie della polizia di Stato.

Monza: braccato dopo il colpo e arrestato

L’ultimo tentativo di scappare lo ha fatto entrando in una corte e poi uscendo dal retro, dove è stato però bloccato: l’uomo ha reagito a calci e sputi, ma ormai la fuga era finita. Addosso gli sono stati trovati 140 euro dei 180 che ci sarebbero dovuti essere. Altri 10 sono stati trovati da un passante per strada. Risultato: flagranza di reato per rapina impropria, l’accusa di cui dovrà rispondere aspettando in carcere a Monza dopo la convalida dell’arresto da parte del giudice venerdì 5 maggio.