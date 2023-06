Brugherio, soccorso per strada, è grave: “Colpito al volto con qualcosa, probabile aggressione”

Sarebbe stato aggredito e colpito al volto con qualcosa che i carabinieri, intervenuti con due pattuglie, stanno cercando di determinare il 28enne soccorso in codice rosso a Brugherio per strada, nella notte di sabato 10 giugno attorno alle 2.

Si trova ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza in prognosi riservata in attesa di accertamenti clinici e non sarebbe in pericolo di vita. I militari della Compagnia di Monza sono in attesa di poterlo sentire per ricostruire quanto accaduto.

Brugherio: i carabinieri in attesa di sentirlo, non sarebbe in pericolo di vita

Sul posto avrebbero trovato un solo teste presente e al momento le cause aggressione non sono ancora state chiarite, “probabilmente futili motivi” dicono dall’Arma. L’episodio sarebbe accaduto per strada dove il giovane, di Gorgonzola, è stato trovato esanime.