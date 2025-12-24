Brugherio, morto improvvisamente il consigliere comunale Fulvio Beretta

Lutto nel mondo politico brugherese: è morto improvvisamente a 66 anni Fulvio Beretta, capogruppo in consiglio comunale di Bpe, la lista civica di centrodestra a cui appartiene il sindaco Roberto Assi.

Beretta è stato ricoverato lunedì 22 dicembre all’ospedale San Gerardo di Monza per un arresto cardiaco: le sue condizioni sono apparse subito critiche ed è spirato nella serata di martedì 23.

Consulente informatico in pensione è stato eletto consigliere comunale nel 2023: ha aderito alla formazione locale perché, come ha spiegato presentando la sua candidatura, è stato «catturato dalla passione e dall’energia di Brugherio Popolare Europea fin dal primo incontro, convinto che sia la forza giusta per portare avanti un’efficace gestione dei servizi pubblici, che risponda alle esigenze dei cittadini e migliori la qualità della vita nella città». Proprio per questo ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza professionale per «contribuire alla gestione della città, nell’intento di offrire un servizio pubblico efficiente e veloce ai cittadini». I funerali si svolgeranno sabato 27 dicembre, alle 15, nella chiesa di Sant’Albino, a Monza.