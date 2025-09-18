Potrebbe essere di Piero Berardinelli, il novantenne affetto dall’Alzheimer, scomparso dopo essere uscito dalla sua casa di Veduggio con Colzano sabato 6 settembre, il cadavere ritrovato giovedì 18 settembre a Capriano di Briosco. Da quel che è stato possibile apprendere fin qui, ad accorgersi dei resti senza vita di un uomo è stato un giardiniere, mentre era al lavoro all’interno di una proprietà privata: il corpo era riverso in una roggia.

Briosco: la dinamica del ritrovamento del cadavere

L’allarme successivo, poco prima delle 15, ha portato sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco ed un’ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza, allertata con il codice rosso. L’ipotesi è che l’anziano possa essere ruzzolato all’interno di un corso d’acqua, dove poi la fitta vegetazione avrebbe di fatto nascosto la sua presenza.

Briosco: interrotte ad inizio settimana le ricerche dell’uomo

Le ricerche di Berardinelli, in coda ad una decina di giorni senza risultati, sono state interrotte ufficialmente lunedì 15 settembre. Del suo caso si è occupata anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, in onda su Rai3.