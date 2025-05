«Grazie al presidente Enrico Boerci, al vicepresidente Gilberto Celletti ed a tutto lo staff di BrianzAcque, per la quotidiana attenzione verso i territori. Una presenza qualificata, che offre sicurezza e tranquillità alle comunità, che spesso devono affrontare problematiche connesse alla diffusa rete realizzata in tempi lontani e, grazie proprio a BrianzAcque, in corso di rifacimento». Il sindaco Antonio Verbicaro ha espresso così la sua riconoscenza per il progetto da 1 milione 700mila euro, che sarà realizzato a partire dall’autunno sul territorio locale ad opera dell’utility che si occupa del ciclo idrico integrato, con la collaborazione dell’ente comunale, per prevenire la possibilità di allagamenti e migliorare la rete fognaria.

BrianzAcque: i lavori dureranno all’incirca otto mesi

Nello specifico, sotto la lente d’ingrandimento vi sono la costruzione di una vasca volano e quella della rete a servizio della stessa in via Campagnola. Il cantiere, finanziato con risorse derivanti proprio dal servizio idrico integrato, aprirà tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre ed avrà una durata stimata inizialmente in otto mesi, per complessivi duecentoventinove giorni consecutivi. La conclusione è pertanto calendarizzata per la primavera del prossimo anno solare. L’intervento tra origine dall’esigenza di contenere il rischio di esondazioni lungo la via Donizetti, la strada provinciale 155, ed all’incrocio con la via Campagnola, dove la rete fognaria esistente appare sottodimensionata rispetto alle acque meteoriche. La nuova infrastruttura, così, permetterà di incrementare la capacità di raccolta e smaltimento delle acque, circoscrivendo o eliminando del tutto i disagi in capo ai cittadini ed i danni che il territorio normalmente sopporta. Il progetto, secondo i criteri ambientali minimi e nel rispetto della normativa per gli appalti pubblici e la compatibilità ambientale, contempla la realizzazione di una vasca volano interrata, con una capacità di 730 metri cubi, nell’area a parcheggio tra le vie Campagnola e Donizetti, attiva solo in caso di piogge intense. Sono previsti la posa di nuove condotte in calcestruzzo e gres, la realizzazione di manufatti di ispezione, scolmatori e paratoie per la regolazione dei flussi, la dismissione di tratti di rete oggi in utilizzo, il rifacimento degli allacci e la riprogettazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche del posteggio. L’intervento sarà completamente interrato e l’area sarà poi ripristinata. Il quadro economico indica appunto una spesa di 1 milione 753mila 780 euro, Iva inclusa.

BrianzAcque: la soddisfazione del presidente Enrico Boerci

«Con la realizzazione della nuova vasca volano di Briosco -ha spiegato Enrico Boerci, presidente ed amministratore delegato di BrianzAcque-, confermiamo l’impegno per la resilienza idraulica del territorio, la tutela dell’ambiente e la qualità della vita dei cittadini. Interventi come questo, progettati secondo criteri di efficienza e sostenibilità, sono fondamentali per rispondere con tempestività e lungimiranza agli effetti dei cambiamenti climatici, rendendo le nostre comunità più sicure ed il nostro servizio sempre più moderno e affidabile».