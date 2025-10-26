L’inaugurazione ufficiale della nuova casetta dell’acqua a Briosco si è svolta giovedì 23 ottobre nell’area del mercato, nel parcheggio di via Campagnola. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Antonio Verbicaro e altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, il presidente della società BrianzAcque, che ha effettuato l’intervento di installazione, Enrico Boerci, e il vicepresidente Gilberto Celletti.

BrianzAcque: la prima casetta si trova in via delle Grigne

La casetta è attiva e a disposizione dei brioschesi dallo scorso 4 agosto, gratuitamente può erogare un limite giornaliero di 12 libri di acqua (sia liscia che frizzante, fredda o a temperatura ambiente) per ciascun utente munito di apposita tessera. È il secondo chiosco idrico sul territorio di Briosco: dal primo, in via delle Grigne, nel 2024 sono stati prelevati 73mila litri d’acqua, con 6mila euro di risparmio sui costi di smaltimento non necessari.

BrianzAcque: la soddisfazione del sindaco Verbicaro

Un servizio che il sindaco Verbicaro ha definito «di qualità e molto apprezzato dai residenti», un simbolo concreto di economia circolare e di attenzione all’ambiente, risultato di una «costante attenzione verso il nostro territorio».