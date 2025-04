Brianzoli in trasferta per rubare merce nel negozio di Sirtori: denunciati dai carabinieri

A tradirli è stato il via vai sospetto dal negozio di abbigliamento. E poi il loro aggirarsi “in modo anomalo” tra gli scaffali. Sarà perché avevano già “stivato” nel bagagliaio della loro auto merce rubata per 200 euro. A finire nei guai, denunciati per furto aggravato dai carabinieri della aliquota radiomobile della Compagnia di Merate, due brianzoli in trasferta.

Brianzoli denunciati per furto: nell’auto merce rubata per 200 euro

I due, un quarantenne e un cinquantenne, sono stati pizzicati con la refurtiva appena sottratta in un negozio di Sirtori specializzato in abbigliamento sportivo. Appena il personale ha segnalato al 112 la presenza dei sue sospetti, sul posto si è portata una gazzella dell’Arma per accertamenti. Individuati i due brianzoli, i militari li hanno identificati e poi hanno sottoposto a perquisizione la loro auto dove, nel bagagliaio, hanno trovato la merce, restituita ai responsabili del negozio.