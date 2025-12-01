Bovisio, slitta la consegna della nuova scuola di via Cantù ma per ora niente penali

I lavori della nuova scuola di via Cantù, a Bovisio Masciago, sono in ritardo e, in base a verifiche degli uffici comunali datate 12 novembre, in applicazione degli articoli del capitolato dovrebbero scattare sanzioni per 289.212 euro a carico della azienda alla quale è stato affidato l’appalto. Dovrebbero, perché per il momento il Comune ha deciso di congelare i provvedimenti sanzionatori, fino al prossimo step di avanzamento lavori.

Bovisio, le verifiche del Comune: 90 giorni di ritardo sul quarto step dei lavori della nuova scuola

Arrivati allo stato avanzamento 4, l’ultimo, a che punto è il cantiere della nuova scuola? Entro il 14 agosto avrebbe dovuta avvenire l’ultimazione dei lavori ma, in base a quanto riportato da fonti comunali, al 12 novembre c’è un totale di 168 giorni di ritardo sullo step 3 e 90 giorni di ritardo sul quarto.

Secondo le verifiche del Comune, entro maggio si sarebbe dovuta concludere la realizzazione delle facciate, con la chiusura dell’involucro dell’edificio, e, entro metà agosto, l’intero cantiere. Tuttavia, preso atto dei ritardi nella esecuzione del nuovo plesso scolastico, che in base al cronoprogramma doveva essere concluso e consegnato, per essere operativo entro l’inizio del 2026 dopo la pausa natalizia, i programmi del Comune dovranno essere rimodulati.

Intanto l’amministrazione comunale ha ritenuto che ogni valutazione in ordine all’applicazione delle penali intermedie, maturate al 12 novembre 2025 debba essere differita all’atto di approvazione del prossimo “Stato avanzamento dei lavori”. In pratica si certifica il rallentamento ma si posticipa la eventuale riscossione, sulla stregua delle verifiche che saranno fatte allo step successivo di intervento.