Bovisio Masciago, cani e gatti denutriti abbandonati in una abitazione: denunciata la proprietaria

Intervento delle Guardie zoofile dell’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) del nucleo di Monza e Brianza a Bovisio Masciago: gli operatori, dopo una segnalazione, sono intervenuti con il supporto di Ats Brianza per soccorrere due cani e due gatti “abbandonati da settimane” in una abitazione “senza cibo né acqua“. La proprietaria sarebbe stata irreperibile e assente anche una persona incaricata dalla donna di prendersi cura degli animali, che sono stati sequestrati.

L’abitazione dove sono stati trovati gli animali (foto Oipa)

Bovisio, il sequestro degli animali dopo un blitz delle guardie zoofile Oipa

Si tratta di un cucciolo di pochi mesi e della madre, trovati entrambi “in evidente stato di denutrizione”. Nell’appartamento presenti anche due gatti, “anch’essi denutriti e infestati da pulci“. Gli animali, riporta Oipa: “erano costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie pessime, tra cumuli rifiuti e deiezioni, che rendevano l’aria irrespirabile”. A disposizione avrebbero avuto soltanto una ciotola “con poca acqua sporca“.

Bovisio, animali denutriti in un appartamento: “Determinante segnalare casi come questi”

La proprietaria è stata denunciata per maltrattamento di animali e per detenzione incompatibile, mentre i cani e i gatti sono stati recuperati, per essere sottoposti alle prime necessarie cure veterinarie. “Una situazione triste e sconcertante – commenta il coordinatore provinciale del Nucleo di Monza e Brianza, Stefano Felice – che non ha avuto conseguenze tragiche per i quattro animali solo grazie alla segnalazione, che ci ha permesso di intervenire. Ricordiamo che è fondamentale segnalare situazioni di maltrattamento o incuria: un gesto semplice, che può salvare una vita” conclude.