Bovisio, cane incastrato nella siepe liberato dai vigili del fuoco

Rimasto incastrato con la testa tra i rami di una siepe, un cane è stato soccorso e liberato dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza, intervenuti a Bovisio Masciago, in via Ciro Menotti. Appena i padroni hanno chiesto aiuto, venerdì 10 ottobre, in serata, dalla Sala operativa di via Cavallotti, a Monza, è stata inviata sul posto una squadra.

L’intervento dei vigili del fuoco a Bovisio

I vigili del fuoco brianzoli hanno trovato l’animale incastrato tra i rami di una siepe ed evidentemente spaventato dalla situazione. Il personale intervenuto ha tagliato con delicatezza alcuni rami utilizzando utensili specifici, riuscendo così a liberare l’animale in sicurezza. Il cane, in buone condizioni, è stato affidato ai proprietari che hanno potuto così riabbracciare il loro animale. Non sono ovviamente mancati calorosi ringraziamenti ai vigili del fuoco per l’intervento.