Botti e fuochi d’artificio ritrovati in un campo a Giussano

Ritrovamento pirotecnico per la Polizia locale di Giussano. Una cinquantina fra botti e fuochi d’artificio, infatti, sono stati ritrovati, nei giorni scorsi, in una zona poco battuta al confine con Mariano Comense. A recuperarli sono stati gli agenti del Comando di Piazza Aldo Moro, Andrea Brignola e Ferdinando Redaelli. I pezzi, di vario tipo e diverse misure, sono stati rinvenuti in via Caduti di Nassirya al confine con il comune limitrofo. Gli uomini della Locale sono intervenuti a seguito di una segnalazione e, giunti sul posto, hanno effettivamente trovato i pezzi, con regolare marchio Ce, appoggiati su uno scatolone.

Botti e fuochi d’artificio: forse per dei festeggiamenti

Al momento non è noto il proprietario e il motivo per cui fossero sistemati sullo scatolone. Si può pensare che qualcuno sarebbe poi tornato, forse per dei festeggiamenti, a farli esplodere la sera stessa. In tal caso, però, non ha più ritrovato nulla.

Botti e fuochi d’artificio: pubblicato l’avviso per gli oggetti rinvenuti

«Abbiamo pubblicato l’avviso come sempre si fa per gli oggetti rinvenuti – ha spiegato il comandante Martino De Vita – È passato qualche giorno, ma, al momento nessuno li ha reclamati. Se dovesse presentarsi il proprietario, li restituiremo, ma è certamente pericoloso abbandonare materiale di questo tipo inesploso. Potrebbero, ad esempio, avvicinarsi dei giovani, dei ragazzi. Si tratta di una cinquantina di pezzi, regolari, che probabilmente qualcuno aveva posizionato per poi farli esplodere. In passato è già capitato di sequestrare dei prodotti detenuti non regolarmente da alcuni gestori di esercizi commerciali, ma non avevamo ancora recuperato prodotti pirotecnici lasciati sul territorio comunale. È abbastanza facile che qualcuno sarebbe poi tornato o a recuperarli o per utilizzarli».