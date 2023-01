Besana in Brianza: ruba al super, pusher perdonato dal direttore e denunciato dai carabinieri

Perdonato dal direttore del supermercato in cui aveva cercato di rubare, denunciato dai carabinieri. È la sorte toccata a un uomo marocchino di 47 anni che sabato è stato sorpreso senza biglietto su un treno della linea S7 e invitato a scendere alla stazione di Besana in Brianza.

Besana in Brianza: ruba al super, prodotti alimentari sotto la giacca

Qui l’uomo è entrato in un super, ha preso dei prodotti alimentari e nascondendoli sotto la giacca ha poi cercato di andarsene senza pagare. Senza però riuscire a superare l’addetto alla sicurezza che ha attivato i carabinieri.

Besana in Brianza: ruba al super, diversi precedenti per spaccio di droga

Una volta in caserma, è risultato essere in Italia senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale con alle spalle vari precedenti (commessi in Lombardia e, in particolare nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Como e di Monza e della Brianza) per spaccio di stupefacenti e la violazione delle norme sull’immigrazione.

Besana in Brianza: ruba al super, una denuncia

Il direttore del supermercato ha deciso di non procedere con una denuncia, i carabinieri dunque hanno preso provvedimenti nei suoi confronti per non aver ottemperato all’ordine di lasciare lo Stato italiano.