Besana in Brianza, previste novità viabilistiche a Villa Raverio

Due importanti novità viabilistiche sono state decise per la frazione di Villa Raverio a Besana in Brianza, con l’introduzione di sensi unici di marcia nelle vie Volta e Vecellio.

Viabilità: introdotti due nuovi sensi unici

In via Volta, procedendo verso il viale Kennedy, sarà possibile svoltare a destra o a sinistra. La novità va nella direzione di facilitare la svolta a destra ed abbreviare i tempi di attesa, evitando soprattutto che chi giunge da Carate e deve accedere alla stessa via Volta possa creare una coda, con possibilità che la stessa rimanga bloccata nel caso di chiusura del passaggio a livello. In via Vecellio, invece, il senso unico da via Luini fino a via Matteotti servirà per rallentare il traffico, creare le condizioni di sicurezza per i pedoni ed identificare i parcheggi.

Viabilità: chiudono per lavori due passaggi a livello

Inoltre, come già annunciato in precedenza, Rfi ha comunicato che, a causa di lavori sulla linea ferroviaria, i passaggi a livello di via Guidino e via Mazzini sono destinati a chiusure temporanee: in via Guidino la chiusura andrà da lunedì 28 luglio a giovedì 21 agosto, in via Mazzini da venerdì 1 agosto a giovedì 21 agosto.