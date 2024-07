Sano e salvo: i vigili del fuoco sono intervenuti nei giorni scorsi a Besana in Brianza, in via Giuseppe Garibaldi per recuperare un gatto rimasto intrappolato in un pluviale di un giardino.

Sul posto una squadra del Comando di Monza e Brianza che ha scavato il terreno e intercettato il pluviale dove c’era l’animale, recuperato in condizioni ottimali. Sul posto l’autopompa da Carate Brianza.