Besana in Brianza, buco in piazza Corti: cede tratto di rete fognaria

Transenne e cartelli stradali per le situazioni di pericolo sono apparsi nella mattina del 6 luglio, in piazza Eugenio Corti a Besana in Brianza, per il cedimento di un tratto della rete fognaria che prima ha fatto avvallare parte dell’asfalto fino al cedimento. Ora è visibile un vero e proprio buco nella piazza, a poche decide di metri dal bar Umberto.

Besana in Brianza, buco in piazza Corti: zona transennata

“Ha ceduto la fogna, deve esserci una perdita e si è creato un buco“, ha spiegato il sindaco Emanuele Pozzoli, entrando nel merito dell’accaduto. La zona è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza per garantire il regolare svolgimento del mercato.

Besana in Brianza buco piazza Corti

Besana in Brianza, buco in piazza Corti: giovedì intervento di Brianzacque

Come anticipato dal primo cittadino, interverrà BrianzAcque al più presto per sistemare la situazione.

“L’intervento di ripristino del cedimento è previsto per la giornata di giovedì 7 luglio“, ha puntualizzato. “Sicuramente nel cedimento ha inciso il maltempo dell’altro giorno. La terra in queste ultime settimane si è asciugata con il caldo ed è diventata sabbiosa; con l’arrivo del maltempo l’acqua ha dilagato. Si sono formati altri buchi in altre parti della città“, ha aggiunto il sindaco.