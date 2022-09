Bambini: volontari Abio in sei piazze della Brianza

Tornano in piazza i volontari di Abio per sostenere i progetti per bambini ricoverati in ospedale. L’appuntamento è per sabato 24 settembre in sei diversi comuni della Brianza. Fin dal mattino i volontari saranno presenti a Carate in piazza IV Novembre, a Monza nella piazza dell’arengario, a Desio in piazza Conciliazione e ancora a Villasanta in piazza monsignor Gervasoni, a Lissone in piazza Libertà e a Vimercate in piazza Roma.

Bambini: 10 euro per un cesto di pere

A fronte di un contributo di 10 euro, che verrà destinato per promuovere le attività organizzate per i piccoli ricoverati, i volontari offriranno un cesto di pere.

Bambini: in piazza per la diciottesima volta

Un’iniziativa che si rinnova per la diciottesima volta, in occasione della Giornata nazionale Abio.

«Questo appuntamento è un’occasione unica che aspettiamo anno dopo anno per portare in piazza l’orgoglio Abio e per raccontare la nostra straordinaria storia a misura di bambino – raccontano i promotori dell’iniziativa – Una storia che parla di un volontariato formato e qualificato a fianco dei bambini in ospedale e delle loro famiglie, che si è impegnato al massimo anche nei lunghi mesi trascorsi lontani dai reparti, per continuare ad essere un concreto supporto e donare nei momenti di spensieratezza, anche a distanza».

Bambini: pere anche a domicilio fino al 30 settembre

Quest’anno anche chi non potrà incontrare direttamente i volontari in piazza potrà comunque ricevere una confezione di pere direttamente a casa. Fino al 30 settembre sarà possibile prenotare le pere e scegliere a quale associazione Abio destinare la propria donazione.

Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito giornatanazionaleabio.org. È possibile condividere sui social taggando @FondazioneABIOItalia e utilizzando gli hashtag #GN #orgoglioABIO #perAmore #perABIO #sPERAconABIO.