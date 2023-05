Avis , trecento piantine aromatiche in dono a Desio

Sono state oltre trecento le piantine di erbe aromatiche che i volontari dell’Avis di Desio hanno regalato nella mattinata di domenica. Due le postazioni per Avis: in piazza Conciliazione e sul sagrato della chiesa dei Santi Pietro e Paolo. «È una tradizione che portiamo avanti da diversi anni ed è sempre molto apprezzata – ha sottolineato il presidente Biagio Abruscato – cambia il genere delle piantine: quest’anno ci siamo orientati sulle piantine aromatiche: timo, salvia, rosmarino, basilico molto gradite da tutti coloro che sono passati a trovarci».

Timo, salvia, rosmarino, basilico alle mamme

«L’occasione è la festa della mamma, ma il regalo vale per tutti: uomini, donne, figlie e mamme». Un dono gratuito, come quello del sangue che i volontari Avis conoscono bene. «Volutamente per l’occasione non abbiamo raccolto iscrizioni all’Associazione – ha continuato Abruscato – era un dono e volevamo che l’attenzione fosse puntata proprio sull’omaggio. Per le iscrizioni ci saranno sicuramente altre occasioni». Le iniziative, del resto, in casa Avis, non mancano.

Sabato 27 maggio gazebo alla corsa podistica Majorun del liceo Majorana Desio

Il prossimo impegno sul territorio è fissato per sabato prossimo, 27 maggio alla Majorun. «Saremo presenti con il nostro gazebo alla corsa organizzata dal Liceo Majorana. Inoltre stiamo definendo un accordo con la piscina che ci permetterà di essere presenti con il nostro gazebo nel giardino della piscina, quella sarà un’occasione importante per raccogliere iscrizioni, soprattutto tra i più giovani. Come tutti abbiamo bisogno di forze nuove anche per il normale ricambio in associazione».