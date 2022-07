Asst Brianza fa scuola per la gestione automatizzata del farmaco

In un convegno a Milano, promosso dall’agenzia di healthcare Value Relations con la commissione sanità e politiche sociali di regione Lombardia, alla presenza del presidente Emanuele Monti, si è parlato anche dell’esperienza virtuosa nella gestione automatizzata del farmaco nelle strutture sanitarie di Asst Brianza, con l’azzeramento degli errori di terapia , riduzione di inefficienze e sprechi, risparmio di tempo e controllo dei consumi.

Asst Brianza fa scuola: «A Vimercate servizio di automazione in funzione dal 2010»

Asst Brianza è stata chiamata a raccontare il proprio modello, con la testimonianza di Marco Trivelli, direttore generale dell’azienda, e di Marco Ruocco, direttore della farmacia ospedaliera dei cinque presidi che fanno capo a Asst, azienda socio sanitaria compresa nel novero di quelle strutture lombarde – anch’esse presenti al convegno – che hanno già sperimentato questa nuova modalità dei gestione del farmaco: Policlinico San Matteo di Pavia, Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Spedali Civili di Brescia.

“Valorizzare le opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche nella gestione della logistica del farmaco è stato sempre al centro della nostra attività – ha ricordato il direttore generale Marco Trivelli – il servizio di automazione in funzione all’ospedale di Vimercate, è stato organizzato dal 2010, quando pochi in Italia potevano vantare simili esperienze. Abbiamo adottato, sin da allora, il modello tecnico e organizzativo della ‘dose unitaria’, che ha permesso di allestire terapie personalizzate per il paziente. Vale la pena ricordare che ogni dose riporta, con un codice a barra, tutte le informazioni utili al clinico che la prescrive. Il modello Asst è stato indubbiamente favorito dalla realizzazione di infrastrutture tecnologiche ospedaliere all’avanguardia e dallo sviluppo della cartella clinica informatizzata”.

Asst Brianza fa scuola: come funziona

“Nel laboratorio di dose unitaria della farmacia – ha osservato Marco Ruocco – sono allestiti sei armadi automatizzati che preparano le terapie da inviare ai reparti, in prossimità degli orari previsti per la somministrazione al paziente. Oggi copriamo l’85% del fabbisogno di tutta l’area della degenza, coinvolta dal processo di automazione, per un totale di 357 letti”.

Nel corso di questi anni il nosocomio, con l’introduzione del sistema informatico, ha abbattuto significativamente la possibilità di errore o di quello che i tecnici chiamano “evento avverso” in tutto il percorso del farmaco: dalla prescrizione, alla validazione, all’allestimento, alla preparazione e alla somministrazione della terapia.

Recentemente Asst Brianza, sulla scorta dell’esperienza passata, ha scelto di implementare ulteriormente la soluzione tecnologica adottata, programmando, innanzitutto, il coinvolgimento degli altri presidi ospedalieri nella gestione delle terapie con dose unitaria e, parallelamente, sviluppando un sistema di automazione di distribuzione del farmaco in confezione.

“Nei locali della farmacia – ha aggiunto Ruocco – è già stato installato un armadio automatizzato in grado di ricevere e allestire le richieste provenienti dai reparti di medicinali in confezione e anche presso i reparti saranno installati armadi con accesso controllato destinati a ricevere i medicinali inviati dalla farmacia. Il suddetto sistema favorirà un maggiore controllo delle giacenze e un più razionale utilizzo dei medicinali”.