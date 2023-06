Arrivano le gare di ciclismo ad Arcore e chiudono le strade

Arcore per le due ruote: dopo il successo riscosso dall’associazione “U.S. Pedale Arcorese” nel corso della Festa dello Sport 2023, la cittadina brianzola si prepara ad accogliere due grandi eventi per il mondo del ciclismo locale e nazionale. Primo tra tutti quello che vedrà coinvolta l’intera frazione di Cascina del Bruno e l’associazione ciclistica locale.

Arrivano le gare di ciclismo per giovanissimi e under 23

Domenica 11 giugno, infatti, andrà in scena il 18esimo Trofeo Cesarino Riboldi, dedicato alla categoria giovanissimi. Una gara che da anni attira nella frazione più di 150 atleti e tantissimo pubblico, pertanto, dalle ore 13 alle ore 18.30 di domenica via Forlanini, via del Bruno e via Belvedere saranno precluse al traffico. Giovedì 15 giugno, invece, Arcore si prepara ad accogliere il passaggio del Giro d’Italia under 23 2023: 35 team internazionali da 5 corridori ciascuno, organizzato da RCS Sport in collaborazione Federazione Ciclistica Italiana con il Patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani che si svolgerà dall’11 al 18 giugno. Con la quinta tappa, in partenza da Cesano Maderno, la carovana del Giro Next Gen arriverà da Biassono per poi dirigersi verso Vimercate, attraversando la zona Sud di Arcore.