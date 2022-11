Arcore-Villasanta: il centro di produzione del Gigante non si fa

Il centro di produzione del “Gigante” da realizzare ad Arcore, sulla vasta area di sua proprietà, ai confini con il comune di Villasanta, non si farà più. E’ notizia dell’ultima ora che la società Rialto Spa, proprietaria del brend “Gigante”, alla fine ha deciso di rinunciare.

Arcore-Villasanta: il centro di produzione e le voci contrarie

Troppe limitazioni, troppe lungaggini, troppe avversità contro la realizzazione di uno stabilimento produttivo che, oltretutto, avrebbe significato occupazione per tutta la zona. Europa Verde, il Comitato di Cascina del Bruno, la Provincia di Monza e Brianza, Arpa, Ats, i pareri delle diverse agenzie che avevano evidenziato “Criticità enormi”. Troppo anche per un “gigante” della distribuzione. E il vasto terreno dove l’azienda aveva previsto il suo insediamento resterà lì, incolto, al momento senza alcun progetto. Il grande e avveniristico centro di produzione la Rialto Spa ha deciso di realizzarlo a Pavia, per buona pace soprattutto del Comune di Villasanta che temeva ripercussioni preoccupanti per il traffico pesante e la viabilità che si sarebbe ripercossa anche sul suo comune. Il grosso manufatto secondo il progetto che era stato presentato, si sarebbe sviluppato su una superficie di 55mila metri quadri, sue due piani, per un’altezza di 40 metri, di cui otto interrati.

Arcore-Villasanta: il centro di produzione si sposta a Pavia

Un vero e proprio colosso industriale che, è vero che avrebbe messo a dura prova il traffico veicolare pesante, ma è anche vero che la società avrebbe comunque provveduto anche a tutte le incombenze economiche per snellire il traffico stesso. Il Comune di Villasanta aveva vincolato il terreno di sua competenza a verde nel Pgt, scelta confermata da tre mandati consecutivi. E infatti il progetto ripresentato era una versione rimodulata che avrebbe concentrato tutta l’edificazione su Arcore.

Il sindaco di Villasanta, Luca Ornago, appresa la notizia ha dichiarato di prendere atto della notizia ma che avrebbe preferito non commentare la decisione.