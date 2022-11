Arcore: spaccano i vetri per rubare pochi euro all’Agip

Più che di furto si può parlare di vandalismo poiché sono stati più i danni che non la “refurtiva” di cui i ladruncoli sono riusciti ad appropriarsi, poche monete di euro lasciate nel cassetto. Per il resto i titolari dello storico impianto Agip Eni di via Casati ad Arcore, hanno dovuto fare i conti con i danni che hanno trovato quando la mattina dopo hanno aperto la stazione di servizio: vetri rotti, finestre forzate, cassetti divelti, un vecchio pc portatile di nessun valore portato via e poi la confusione che hanno lasciato, sia nell’ufficio antistante il piazzale che neri locali sul retro.

Arcore: spaccano i vetri e i titolari “Sembra più un atto vandalico”

“Crediamo che si tratti di vandalismo puro a causa del fatto che non hanno trovato niente di valore da portare via – dichiarano sconsolati i gestori dell’impianto – A noi resta solo la rabbia per quanto siamo costretti a subire. Alcuni arcoresi che hanno le finestre delle loro abitazioni che si affacciano sul piazzale ci hanno riferito di aver notato uomini di colore in bicicletta che si attardavano qui, davanti al nostro impianto. Vedremo cosa succederà”.

Non soddisfatti della loro incursione, i ladruncoli si sono dedicati ad una vettura posteggiata sul retro della stazione di servizio. Ma anche in questo caso, per loro, il “gioco” non è valsa la candela. Ma solo per loro, e non per il proprietario della vettura che ha dovuto far fronte ai danni che si è ritrovato.