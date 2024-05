Arcore piange padre Mario Zappa, missionario in Brasile

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio si è spento in Brasile Padre Mario Zappa. Classe 1932, il missionario arcorese, originario della frazione di Cascina del Bruno, prestava servizio presso la comunità di Pouso Alegre, a tre ore dalla capitale brasiliana sin dal 1974. Entrato nel seminario dei Pavoniani di Tradate poco dopo aver terminato la terza media, Zappa venne ordinato sacerdote nel giugno del 1959. Direttore del seminario pavoniano di Brescia per quattro anni, prestò poi servizio a Genova come direttore dell’istituto Fassicomo, presso il quale si occupava dell’accoglienza dei ragazzi in difficoltà.

Arcore piange padre Mario Zappa e la sua scelta di rimanere in Brasile

Tornato a Milano per inseguire la propria Vocazione missionaria, Zappa intraprese la via del Brasile. Dopo cinquant’anni di missione, oggi, grazie alla Comunità di Azione Pastorale nel Bairro Sao Cristorao di Pouso Alegre, il quartiere di Padre Mario Zappa si è trasformato da una favela ad un quartiere povero ma abbastanza organizzato, dove i più deboli hanno potuto trovare una casa, un’assistenza sanitaria ed un percorso educativo. Dopo una vita passata in Brasile, a poche ore da San Paolo e dopo il suo ricovero in ospedale, avvenuto domenica sera, il sacerdote, aveva rinnovato alla sorella l’intenzione di essere tumulato nella propria comunità. La sua salma per tanto non farà ritorno in Italia, ma verrà organizzata una messa in suo ricordo.