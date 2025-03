Arcore, passi in avanti nella trattativa sindacale alla Borgwarner

Passi avanti nella trattativa sindacale inerente la Borgwarner Morse System Italy che lo scorso febbraio ha annunciato la procedura di licenziamento collettivo per 39 lavoratori, 12 dei quali nello stabilimento di Arcore. Durante un incontro con i vertici della azienda, il 19 marzo, “si è registrato un avvicinamento delle posizioni tra Azienda ,organizzazioni sindacali e Rappresentanza sindacale unitaria” dicono i sindacati (Fiom Cgil e Fim Cisl) in una nota “che potrebbero portare a un accordo tra le parti”.

Arcore, la trattativa alla Borgwarner: “Proposte ricollocazioni per alcuni lavoratori”

Nel dettaglio: “L’azienda – spiega il sindacato – rimane ferma sul non ritiro della procedura di licenziamento collettivo per 39 lavoratori a seguito della decisione della Corporate di cessare l’attività, ma propone ricollocazioni per alcuni lavoratori e incentivi per coloro che non si opporranno al licenziamento, che permetterà ai lavoratori di cercare con serenità un’altra ricollocazione esterna a Borgwarner”. Un’ipotesi che i sindacati giudicano “dignitosa”, e a cui “manca l’approvazione definitiva da parte della corporate”.

Arcore, la trattativa alla Borgwarner: il 25 marzo assemblee dei lavoratori

Una volta ottenuta, ” a breve” le parti si aggiorneranno: “Poi saranno i lavoratori decidere nelle assemblee che si svolgeranno martedì 25 marzo”. Un passo in avanti, spiegano i sindacati: “arrivato con la dichiarazione dello sciopero in concomitanza dell’ incontro” e che “dice a i vertici di queste multinazionali, che i lavoratori non ci stanno a essere considerati delle cose che 8 mesi fa erano preziose e oggi sono da buttare. Dietro ognuno di loro ci sono persone e famiglie, professionalità e dignità che vanno rispettate”.