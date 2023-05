Arcore: la scuola Mantegna si allaga e i genitori si arrabbiano

La scuola dell’infanzia di via Mantegna ad Arcore si allaga a seguito delle forti piogge, i genitori disperati: “Sono diverse settimane che le aule dell’asilo si allagano – racconta il padre di un’alunna della materna di Bernate – i bambini sono in una condizione pietosa: vengono spostati da un’aula all’altra in base a dove c’è l’acqua, ma oltre a questo nessuno fa niente”. Sono passate solo poche settimane dall’ultima volta in cui un’opera di “pronto intervento” da parte degli uffici tecnici comunali si era resa necessaria all’asilo comunale di via Mantegna a Bernate: lo scorso 9 maggio, infatti, la scuola dell’infanzia era stata teatro di atti vandalici reclamati dal movimento No Vax, prontamente ripuliti nel giro di un weekend da un’amministrazione indignata. Questa volta, tuttavia, il comitato genitori ha dichiarato essere molto più preoccupato, poiché esasperato dal non aver ricevuto alcuna risposta da parte del comune. Ripetute mail e telefonate, composte dai genitori e dal comitato, con destinatari sindaco e amministrazione, infatti, non avrebbero mai ricevuto alcuna risposta, tanto da spingere alcuni membri del gruppo al ricorrere a vie legali qualora fosse stato necessario, per arrivare ad una rapida risoluzione della faccenda.

Arcore: la scuola Mantegna si allaga, nessuna segnalazione in Comune

Lorenzo Belotti

“Come assessore non mi sono pervenute segnalazioni, né da parte del comitato genitori né dalla scuola, che sarebbe il soggetto predisposto ad interfacciarsi con il comune in una situazione del genere – dichiara il vicesindaco Lorenzo Belotti, delegato ai lavori pubblici – gli uffici tecnici, però mi comunicano di aver già fatto un primo sopralluogo lo scorso martedì 23 maggio, e di aver rilevato che non si tratterebbe di un problema di facile risoluzione”. La causa degli allagamenti, infatti, secondo quanto riportato dalla valutazione dei tecnici, sarebbe l’esondazione dai pluviali di scolo dell’acqua raccolta dalle forti piogge degli ultimi giorni. Tali tubazioni, collegati alle grondaie di raccoglimento dall’acqua esterne poste sul tetto, correrebbero, tuttavia, internamente alla struttura: murate all’interno dei pilastri dell’edificio della scuola materna. Con la grande portata delle piogge del mese di maggio, probabilmente a causa dell’otturazione di un bocchettone del pluviale, l’acqua raccolta dalle grondaie avrebbe iniziato a fuoriuscire dai pilastri, all’interno dei quali si posizionano le tubazioni di scolo, risultando nell’allagamento di alcune aule della struttura scolastica. “Non è un intervento banale – spiega Belotti – nonché un problema che, a quanto pare, si trascina da molto tempo, ma che si è manifestato in modo più grave con le piogge di queste settimane.” In attesa, quindi, nuovamente del “pronto intervento” dell’ufficio tecnico comunale, i bambini della Scuola dell’Infanzia di via Mantegna, dovranno continuare ad arrangiarsi alla bell’e meglio, nella speranza che la situazione non si aggravi ulteriormente. L’amministrazione, tuttavia, rassicura i genitori che la macchina comunale si è messa in moto per arginare il problema e giungere ad una soluzione definitiva quanto prima.