Arcore Cronaca

Arcore: giovane volpe davanti alla chiesa, salvata e liberata nei boschi

Lieto fine per la piccola volpe che venerdì mattina è stata avvistata ad Arcore davanti alla chiesa di Sant’Eustorgio.
di
Arcore volpe gabbietta
Arcore volpe gabbietta

Lieto fine per la piccola volpe che venerdì mattina è stata avvistata ad Arcore davanti alla chiesa di Sant’Eustorgio, in centro paese. A trovarla è stata una cittadina che alle prime ore di venerdì 5 settembre si è accorta della presenza dell’animale proprio davanti alla chiesa. La volpe che sembrava ferita si è aggirata per un po’ davanti alla chiesa, accettando il cibo che le è stato offerto.

Arcore volpe persone
Arcore volpe persone

Arcore: giovane volpe davanti alla chiesa, allertate polizia locale e Ats

Immediatamente sono state allertati gli agenti della polizia locale di Arcore che è subito intervenuta. Sul posto è intervenuto anche il consigliere Michele Bertani.

Del ritrovamento dell’animale sono state informate anche la polizia provinciale e l’Ats che ha contattato il proprio veterinario.

«La raccomandazione, quando si trovano animali selvatici in città, è quella di non cercare di avvicinarli – ha spiegato Bertani – Occorre tenersi distanti e avvertire subito le forze dell’ordine competenti».

Arcore volpe liberata nei boschi

Arcore: giovane volpe davanti alla chiesa, è stata portata nei boschi di Bernate

In questo caso è stato risolutivo l’intervento degli agenti della polizia locale che hanno catturato l’animale. Dal momento che la volpe riusciva a camminare autonomamente, e su consiglio del veterinario di Ats, hanno poi provveduto a riportarla nel suo habitat. La volpe, senza bisogno di ulteriori cure, è stata portata in prossimità dei boschi di Bernate dove è stata liberata. Dopo un iniziale momento di smarrimento l’animale si è diretto sicuro verso il sentiero che porta al bosco. Certamente felice per la ritrovata libertà.

È probabile che la volpe sia arrivata in città da Bernate, dove ormai da un anno sono in corso i lavori di Pedemontana, oppure dal parco dell’ex Cavallera, tra Oreno e Arcore.

Arcore volpe gabbietta
Arcore volpe gabbietta
L'autore

Nata nell’anno dei due presidenti e dei tre papi. Scrivo per il Cittadino dal 2009, prima solo per l’edizione cartacea poi per la tv e il sito per cui realizzo anche servizi video. Mi occupo di chiesa locale, cronaca, volontariato, terzo settore, carcere. Con l’associazione Carcere Aperto nel 2011 ho realizzato insieme al fotografo Antonio Pistillo la mostra “Guardami”, dove abbiamo raccontato le storie dei detenuti della casa circondariale di Monza.

Tags