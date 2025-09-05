Arcore: giovane volpe davanti alla chiesa, salvata e liberata nei boschi

Lieto fine per la piccola volpe che venerdì mattina è stata avvistata ad Arcore davanti alla chiesa di Sant’Eustorgio, in centro paese. A trovarla è stata una cittadina che alle prime ore di venerdì 5 settembre si è accorta della presenza dell’animale proprio davanti alla chiesa. La volpe che sembrava ferita si è aggirata per un po’ davanti alla chiesa, accettando il cibo che le è stato offerto.

Arcore volpe persone

Arcore: giovane volpe davanti alla chiesa, allertate polizia locale e Ats

Immediatamente sono state allertati gli agenti della polizia locale di Arcore che è subito intervenuta. Sul posto è intervenuto anche il consigliere Michele Bertani.

Del ritrovamento dell’animale sono state informate anche la polizia provinciale e l’Ats che ha contattato il proprio veterinario.

«La raccomandazione, quando si trovano animali selvatici in città, è quella di non cercare di avvicinarli – ha spiegato Bertani – Occorre tenersi distanti e avvertire subito le forze dell’ordine competenti».

Arcore volpe liberata nei boschi

Arcore: giovane volpe davanti alla chiesa, è stata portata nei boschi di Bernate

In questo caso è stato risolutivo l’intervento degli agenti della polizia locale che hanno catturato l’animale. Dal momento che la volpe riusciva a camminare autonomamente, e su consiglio del veterinario di Ats, hanno poi provveduto a riportarla nel suo habitat. La volpe, senza bisogno di ulteriori cure, è stata portata in prossimità dei boschi di Bernate dove è stata liberata. Dopo un iniziale momento di smarrimento l’animale si è diretto sicuro verso il sentiero che porta al bosco. Certamente felice per la ritrovata libertà.

È probabile che la volpe sia arrivata in città da Bernate, dove ormai da un anno sono in corso i lavori di Pedemontana, oppure dal parco dell’ex Cavallera, tra Oreno e Arcore.